Inter, i numeri di Icardi: 103 gol in serie A e 100 nerazzurri

I quattro gol contro la Sampdoria hanno consentito a Mauro Icardi a raggiungere di due grandi traguardi: sono 103 reti in serie A e 100 con la maglia dell'Inter. In campionato l'argentino ne ha fatti 10 (in 31 gare) proprio con la maglia blucerchiata e i restanti 93 - in 149 partite - con i nerazzurri: sono 103 in 180 partite, una media di 0,57 gol a partita, uno ogni 136 minuti. Siamo invece a quota 100 in 172 presenze con l'Inter contando tutte le competizioni.



Icardi a 25 anni e 27 giorni diventa il sesto giocatore più giovane di sempre a toccare i 100 gol in serie A dopo Meazza (23 anni e 32 giorni), Piola (23 anni e 68 giorni), Boniperti (23 anni e 193 giorni), Borel (23 anni e 307 giorni) e Altafini (24 anni e 239 giorni). Le vittime preferite del capitano nerazzurro in A sono Fiorentina e Samp (10 reti segnate a ciascuna) prima della Juventus a quota 7.



Il piede preferito è il destro (65 reti contro le 21 sinistro e le 16 di testa), solo 5 le reti segnate da fuori area mentre Icardi conta diciotto doppiette, quattro triplette e due poker. Ivan Perisic è il giocatore che gli ha servito più assist - 13 - davanti a Candreva, nove, e Palacio, sette.