Inter, Handanovic: "Il mercato ci ha destabilizzato"

L'Inter ripartira in campionato dalla sfida a San Siro contro il Napoli, l'attacco partenopeo fa paura ma Samir Handanovic preferirebbe evitare qualcun altro: "Maurizio Sarri: perché Callejon, Mertens e Insigne, come altri giocatori azzurri, sono diventati così forti con lui in panchina, lui gli ha permesso di fare il salto di qualità. Lo 0-0 dell'andata? Una buona prova, dovevamo solo tenere più palla perché a una squadra così non puoi permettergli di fare un grande palleggio".



La sfida di domani sera, come le altre 11, sarà decisiva per arrivare in Champions League: "Non voglio neanche pensare di non qualificarci, dobbiamo reagire per tornare quelli dell'andata - le parole al Corriere dello Sport -. A dicembre mi sarei detto soddisfatto della stagione, ora un po' meno: abbiamo anche sognato lo scudetto ma in testa ho sempre avuto l'obiettivo Champions. Due grandi rimpianti, i pareggi subiti nel finale contro Fiorentina e Spal".



Il portiere sloveno prova a spiegare così la flessione nerazzurra: "Durante una stagione va protetto il gruppo che c'è, invece si è parlato troppo di mercato: acquisti, cessione, rinnovi... Le speculazione dei media fanno parte del calcio ma noi come Inter dobbiamo imparare a rifiutarle in maniera netta, a volte invece vengono cavalcate da tutti. Queste voci ci hanno disturbato, penso che i giocatori debbano fare solo i giocatori".



Su Spalletti e lo spogliatoio: "Il mister ha cambiato la nostra mentalità e penso sia evidente. Il gruppo è ancora compatto, escono voci negative a causa dei risultati ma noi ci alleniamo e stiamo insieme come prima".