Inter, Handanovic: "Gruppo unito grazie a Spalletti. Qui per sempre? Vediamo..."

Samir Handanovic a tutto campo in un'intervista a Inter Tv. Si comincia dalla situazione nello spogliatoio: ''Ora siamo un gruppo unito e il merito è molto di Spalletti ma anche dei ragazzi. Abbiamo ottimi calciatori, persone a posto e normali. Questo serve al gruppo per non uscire dalle righe''.



Un passato all'Udinese in cui era stato allenato proprio da Spalletti (''con lui ero secondo portiere')' e poi, con la maturità, l'arrivo in nerazzurro per l'estremo difensore: ''Era un obiettivo. Il passo successivo era andare in un grande club. Se sono una bandiera? Qui sto bene e abbiamo tutto a disposizione per fare risultati e per riportare l'Inter dove merita. Se resto per sempre? Vediamo. Non dipende solo da me, bisogna vedere uno come sta. Viviamo alla giornata".



Handanovic è soddisfatto della Var anche se ''toglie un po' di emozione per colpa delle tempistiche''. Poi da appassionato giocatore di scacchi, scherza un po' e dà ad ogni compagno un ruolo: ''Chi è l'alfiere? Qualcuno che fa diagonali, Santon. La torre? Skriniar. La regina? Borja Valero. Il cavallo? Perisic, il cavallo pazzo. Ha una forza di un cavallo che corre per tutta la fascia".