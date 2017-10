Inter, Handanovic: "Con Spalletti è diverso: siamo più forti"

Samir Handanovic non vuole illudersi e forse è per questo che mette ancora le mani avanti: "Non abbiamo ancora fatto niente". Ma, al di là dei 19 punti conquistati dall'Inter nelle prime 7 giornate di campionato, la sua fiducia è nella piccola rivoluzione portata avanti da Spalletti: "Penso che il mister e lo staff abbiano meriti in primis, ora lavoriamo in maniera diversa. Tutta la squadra deve dare il suo contributo, si vedono anche dagli strappi degli esterni di 40-50 metri che prima non si facevano".



Chiara l'allusione del portiere al lavoro di squadra: l'Inter individualista degli ultimi anni sta facendo posto a un gruppo che ha voglia di lottare per il vertice. "Più forti? Sì, è una sensazione di squadra - ha detto Handanovic sulla pagina Facebook del club - Però c'è un mese di fuoco, ogni domenica devi dimostrare perché le cose cambiano velocemente. Se non sei pronto, ti sorpassano e trovi i difetti i prima. I nuovi acquisti sono stati azzeccati, sono giocatori forti e ragazzi che si sono integrati bene e che hanno personalità per restare qui".



Sarà anche per questa nuova mentalitù che ora Handanovic non pensa più ad andar via per giocare la Champions: "Finire la carriera qui può essere un'opzione, ma non mi pongo limiti perché non si sa mai cosa accadrà. L'unico obiettivo è giocare fino a 40 anni, come e dove si vedrà".