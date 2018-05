Inter, Gresko: "Scudetto perso prima del 5 maggio. Successe cose strane..."

Lazio-Inter decisiva. Quasi come 16 anni fa. Allora i nerazzurri si giocavano lo scudetto, domani un posto nella prossima Champions League. In campo nel 2002 c'era Vrastilav Gresko, considerato da molti tifosi come uno dei responsabili principali della disfatta interista: "Bisogna prendersi le proprie responsabilità. Mi prendo le mie, ma erano altri quelli che quel giorno dovevano essere decisivi...".



L'ex terzino, oggi proprietario di un teatro, fornì a Poborsky l'involontario assist del 2-2: "Forse pensavo che Toldo uscisse, ne abbiamo riparlato con Francesco. La verità è che davvero nel calcio si vince e si perde tutti insieme. Vincendo quello scudetto probabilmente diverse cose sarebbero andate in modo diverso, anche per l’Inter. Ma la mia filosofia è non voltarsi mai indietro, guardare sempre avanti. Tanto che poi l’Inter ha vinto tutto".



Nell'intervista alla Gazzetta dello Sport Gresko offre poi una chiave di lettura diversa della storica sfida del 5 maggio: "Il vero punto è che si è scritto tanto e solo di quella partita. Ma noi lo scudetto abbiamo iniziato a perderlo in casa contro l’Atalanta (nel dubbio, ero assente per squalifica) e a Verona, quando ci sono state cose strane a livello arbitrale come a Venezia quando si inventarono un mio rigore su Maniero. Però con il Chievo siamo stati polli noi a farli pareggiare durante il recupero. Anche se non è facile, bisogna accettare certi verdetti e fare anche mea culpa. All'Olimpico ci ha fregato la pressione".



Dal passato al presente: "Tifo Inter e penso che giocare fuori possa essere un vantaggio. Servirà una grande prestazione, oltre a un po' di fortuna".