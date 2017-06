Inter, Gnoukouri ha problemi al cuore: 3 mesi a riposo

Brutta notizia da Udine: Assane Gnoukouri, centrocampista arrivato dall'Inter in prestito, non ha superato le visite mediche per problemi cardiaci. "A seguito di accertamenti medici effettuati negli scorsi giorni - si legge sul sito dell'Udinese - non è risultato idoneo per problematiche di tipo cardiaco. L'esito degli esami eseguiti a Udine ha evidenziato la non idoneità temporanea del calciatore per i prossimi tre mesi. Gnoukouri, già indisponibile per una sindrome influenzale, non potrà riprendere l'attività agonistica per il periodo innanzi indicato".



L'Inter si è affrettata nel pubblicare un comunicato analogo: problemi cardiaci, in passato, li hanno avuti anche Kanu e Biabiany, per fortuna risolti con il ritorno all'attività agonistica di entrambi i calciatori.