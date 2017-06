Inter, Gagliardini: "Terzo posto, si può"

Testa sulle spalle in campo, testa sulle spalle nelle interviste. Le prime settimane di Inter hanno scombussolato il mondo di Roberto Gagliardini ma il 22enne centrocampista, intervistato in esclusiva da Premium Sport, non si scompone: "Preferisco non pensare alle emozioni di questi giorni, certo è stato bello giocare due partite così importanti e vincerle. Ora non mi voglio fermare, penso già al Palermo". Champions a vista: "Continuando così possiamo arrivare in alto, il terzo posto è possibile".



C'è chi ha paragonato Gagliardini a Tardelli o Gerrard: "Non ho paura dei confronti. Anche io leggo e ascolto, fa piacere ma non do peso a certe cose. Ho solo bisogno di stare tranquillo e sereno, poi i risultati arrivano". Così l'approccio con il mondo nerazzurro: "Venendo dall'Atalanta all'Inter può capitare di pensare 'chissà come mi accolgono'. Tutti sono stati di un'umiltà incredibile, questo mi ha aiutato nell'inserimento. E penso di trasferirmi da Dalmine a Milano per stare più vicino alla Pinetina".



Bocca cucita anche sul mercato: "Juve? Non so niente, non sono di quelli che chiede ogni giorno al procuratore. Tra Verratti, Bernardeschi e Berardi... non scelgo nessuno, sono qui per fare il giocatore e non il ds ma sono tre grandi campioni".