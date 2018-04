Inter, Gagliardini: "Sogno lo scudetto e la fascia da capitano"

Lo 0-0 contro il Napoli ha mostrato un'Inter in crescita rispetto alle ultime settimane ma, per conquistare la qualificazione alla Champions League, servirà iniziare ad inanellare una serie di vittorie, Roberto Gagliardini ci crede: "Non sappiamo cosa sia accaduto, non riuscivamo ad esprimere le nostre qualità ma per fortuna ne stiamo uscendo, abbiamo la qualità (riferimento a Spalletti?, ndr) per stare nei primi quattro posti. Dobbiamo migliorare nell'atteggiamento, che deve essere uguale contro le grandi come contro le medio-piccole".



Il centrocampista, a Tuttosport, elogia Luciano Spalletti: "Ha grande carisma ed esperienza anche se non siamo ancora riusciti a mostrare del tutto il suo gioco verticale. Ci fa stare sul pezzo ma anche noi sappiamo quanto sia importante sia questa stagione, è un bivio: non possiamo sbagliare come successo l'anno scorso". Avanti c'è la Champions ma subito dietro il Milan: "Meglio che non arrivi tra le prime quattro ma, se dovesse esserci, l'importante è che lo saremo pure noi. E comunque non farei diventare uno scudetto il fatto di arrivargli davanti".



Gagliardini ha grandi sogni: "Da quando sono all'Inter ho capito che c'è di tutto per portare questa squadra dove merita in Italia e in Europa, vincendo lo scudetto e facendo bene in Champions. Mi piacerebbe diventare capitano ma è una suggestione: ora c'è Icardi".