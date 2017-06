Inter, Gagliardini si presenta: "Sogno un gol nel derby al 90' e la Champions"

"E' un giorno importante per la mia carriera. Voglio dare tutto per questa maglia". Inizia così la presentazione del nuovo acquisto dell'Inter Roberto Gagliardini, una presentazione particolare con le risposte in diretta ai tifosi attraverso i profili social nerazzurri.



L'ex centrocampista dell'Atalanta spiega di aver scelto il club di Corso Vittorio Emanuele perchè "ha una storia incredibile ed è la squadra che mi ha voluto di più. Il trofeo pià bello dell'inter è sicuramente la Champions, che è il trofeo che vorrei vincere anche io perché vorrebbe dire essere nella migliore da squadra". Fa parte del passato anche il modello nerazzurro: "Zanetti, l'esempio di capitano. Ha tenuto la maglia dell'Inter per 20 anni giocando ad alti livelli, penso sia il simbolo dell'Inter. Io capitano? Sarebbe un sogno".



E a proposito di sogni Gagliardini ne ha uno in particolare: "Un gol nel derby. Magari sbloccando uno 0-0 al 90esimo". La sfida con il Milan è però molto lontana, sabato a San Siro arriva il Chievo e il 22enne si dice pronto a scendere in campo. In quale posizione? "Mi piace giocare come mezzala. E’ stato un ottimo inizio di campionato e mi sento a mio agio anche nel centrocampo a tre". Nessuna pressione riguardo alla valutazione del cartellino: "Più che un peso, è una motivazione per fare di più. L'investimento è stato importante e mi porta a dare di più".



Nella mediana interista, magari a giugno, potrebbe esserci anche Verratti: "E' sicuramente un grandissimo giocatore che sta dimostrando quanto vale. E' passato dal Pescara al Psg, sarebbe il massimo giocare con lui". I modelli di Gagliardini sono però altri: "Quando ero piccolo mi piaceva Zinedine Zidane, anche se non ho le sue caratteristiche e non l'ho mai visto giocare dal vivo. Guardando i giocatori di oggi, penso che Paul Pogba sia il numero uno nel ruolo. Il centrocampista che mi piace di più in Serie A? Direi Pjanic, ha qualità incredibili e ha tutto per fare bene in un top club. Ma non c'entra nulla con me".".



Inevitabile parlare di Juventus, la squadra da battere, e grande 'nemica' dell'Inter: "Sento abbastanza la rivalità con i bianconeri per via della vittoria in campionato e anche perché loro vincono da anni, ed è ora di cambiare".