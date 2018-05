Inter, Gagliardini recuperato: pronto per la Lazio

Se Simone Inzaghi ripone grandi speranze nel recupero di Ciro Immobile in vista di domenica, anche Luciano Spalletti riceve una buona notizia: Roberto Gagliardini ha recuperato dalla distrazione muscolare ai flessori della coscia destra rimediata un mesetto fa nella partita contro il Cagliari. Come riporta Marco Barzaghi, nostro inviato ad Appiano Gentile, il centrocampista si è allenato in gruppo, è perfettamente recuperato e si candida a un posto da titolare in Lazio-Inter, match che vale la Champions League: con Rafinha intoccabile, è probabile che Spalletti scelga l'italiano viste le ultime prestazioni non esaltanti di Vecino e per dare più muscoli a un centrocampo che con Borja Valero sarebbe molto tecnico ma meno forte fisicamente.

#Gagliardini recuperato e in gruppo si candida per una maglia da titolare domenica @PremiumSportHD #LazioInter # — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) 16 maggio 2018