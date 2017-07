Inter, Gagliardini: "L'obiettivo stavolta è grande"

L'Inter, gli obiettivi stagionali, Spalletti, Nainggolan e il mercato: Roberto Gagliardini a 360° in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Eccone alcuni stralci.



"L'obiettivo stavolta è grande. Dopo la stagione scorsa vogliamo stare sempre nelle prime posizioni. L'Inter deve fare la corsa assolutamente su se stessa, capire che ogni partita vale tre punti e che non bisogna mollare mai. Le altre si sono rinforzate ma abbiamo di tutto per fare bene. Vedremo alla fine dove saremo arrivati. Serve più continuità di risultati, ancora prima che di rendimento. L’anno scorso a un certo punto ci siamo piantati, il nostro è stato un calo evidente. Non credo sia stato un problema di spogliatoio"



"Spalletti allenatore della svolta? Penso di sì. Lo conosco da pochi giorni, ma ha già dimostrato di avere grande personalità. E’ molto carico per questa nuova esperienza e sono certo che abbiamo tutto per fare bene. Nainggolan è un giocatore di livello internazionale, uno forte forte. Ma il top player spesso lascia il tempo che trova se non c'è un vero gruppo attorno".



"La nostra forza deve essere il collettivo, quello che è un po' mancato negli ultimi mesi della scorsa stagione. Dobbiamo diventare un tutt'uno anche con staff tecnico e società per spingere l’Inter di nuovo in alto. Spalletti dice che quest'anno è l'ultima chance per tutti? Ha ragione lui, è arrivato il momento di cambiare marcia. L'Inter è fuori dall'Europa che conta da troppo tempo. Non si può più sbagliare".