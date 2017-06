Inter, Gagliardini: "Juve, se ti battiamo diamo un messaggio a tutte"

Roberto Gagliardini è mancato molto contro la Lazio in Coppa Italia e la sua assenza, guarda caso, è coincisa con la prima sconfitta dell'anno solare per l'Inter. Contro la Juve, domenica sera, l'ex atalantino ci sarà sicuramente: "È la mia prima partita contro la Juve - spiega -, sicuramente è difficilissima, è la squadra più forte del campionato ma andiamo lì per fare risultato. Infuenzati dal risultato di coppa? Perdere non fa mai bene, ma anche se è stata una sconfitta brutta ha dimostrato che la squadra è viva, abbiamo sempre lottato anche con un uomo in meno. La squadra c'è. Noi abbiamo la convinzione di giocarcela ad armi pari, di poter fare risultato. Per loro far bene sarebbe un tassello importante, ma se vincessimo noi daremmo un messaggio al campionato dimostrando di poter stare tra le prime tre. Guardando la classifica ce la possiamo giocare con Roma e Napoli ma essendo dietro non dipende solo da noi. Gli scontri diretti ci potranno permettere di sorpassarle. Faremo la corsa su entrambe e a fine anno vedremo dove saremo. Come battere la Juve? L'inizio è fondamentale, partire con la cattiveria giusta è importante per far capire che possiamo dire la nostra".



"Non sono sorpreso dal mio rendimento - continua Gagliardini - Sono sicuro dei miei mezzi, sapevo cosa potevo fare per la squadra. Giocando subito è stato più facile integrarmi, sono contento e spero di continuare così. A me non piace fare paragoni, non sono un giocatore che guarda gli altri e vuole essere come loro. Mi piacciono quelli tecnici e di qualità, ma ho caretteristiche diverse. Io vicino alla Juve? Non lo so e non mi interessa, sono qui ora. Ma non mi sento assolutamente speciale, penso a fare bene per questa squadra e spero di dare tutto domenica".