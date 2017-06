Inter, Gagliardini corre più di tutti: 2 milioni a chilometro

La pressione di San Siro, il debutto da titolare, i quasi 30 milioni spesi: viste le premesse, non si preannunciava una serata semplice quella che avrebbe dovuto vivere Roberto Gagliardini in Inter-Chievo. Eppure il 22enne ha inanellato la quindicesima presenza in serie A con la naturalezza di un veterano, riuscendo anche a far rendere pure un oggetto (sempre meno) misterioso come Kondogbia.



E che la cerniera di centrocampo nerazzurra abbia funzionato lo dimostrano anche i numeri: se il francese ha corso poco più di 11 chilometri, Gagliardini ha toccato e superato quota 12 (esattamente 12,169 km) risultando il giocatore dell'Inter che ha corso di più contro il Chievo. Insomma, una settantina di milioni per oltre 23 chilometri di corsa, alla fine della fiera un ottimo investimento. Per conferma, chiedere a gente come Perisic, Candreva e Joao Mario (oltre alla linea difensiva) costretti a fare meno straordinari in copertura.



Per Pioli ora arriva il dolce problema: chi escludere? Contro i veneti, il più opaco è risultato Joao Mario ma è normale pensare a una rotazione visto l'abbondanza di interpreti nel ruolo. Brozovic, Gagliardini, Kondogbia, Joao Mario (con Medel sempre più verso la difesa e Banega verso la trequarti): forse lo sbocco naturale dell'evoluzione tattica interista sarà un 4-3-3 ma per ora il tecnico nerazzurro non tocca quel 4-2-3-1 che gli ha portato la quinta vittoria consecutiva. Non accadeva dal 2011, e la rimonta Champions è solo agli inizi.