Inter, Gagliardini: "Ausilio? Non sono d'accordo con certe parole..."

"Non sono d'accordo con certe parole, però capisco che siano arrivate a caldo". Il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini commenta così le dichiarazioni del direttore sportivo Piero Ausilio che, dopo la sconfitta di Crotone, aveva definito la prestazione dei nerazzurri "indegna della serie A".



"Dobbiamo capire - aggiunge Gagliardini in conferenza stampa ad Appiano Gentile - perchè lo ha detto, magari c'è anche un velo di verità. Dobbiamo lavorare il più possibile per fare meglio".



La testa ora è rivolta alla sfida con il Milan: "Dobbiamo essere arrabbiati. Una società come l'Inter non può permettersi di avere questi momenti di flessione. Nel derby dobbiamo vincere, è un'opportunità per poterci rilanciare. Al di là dei discorsi, bisogna andare in campo e pedalare".



La Champions è una missione praticamente impossibile ma, secondo Gagliardini, l'Inter non ha perso motivazioni: "Dobbiamo vincere sempre, abbiamo l'obiettivo di vincere sempre. L'incentivo è entrare in Europa, se sia davanti o dietro al Milan è indifferente". Sabato, contro i rossoneri, bisogna vincere: "E' un'ottima squadra. Gioca un bel calcio ma ha dei punti deboli".