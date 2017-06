Inter, Gagliardini allo stadio per Juve-Barça: sul web lo attaccano

Le telecamere di Premium Sport lo hanno inquadrato pochi attimi prima che Chiellini segnasse il gol del 3-0: allo Stadium, a vedere Juve-Barça insieme all'ex compagno di squadra Spinazzola, c'era Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter. Facile capire che fosse lì semplicemente per guardare dal vivo una grande partita, ma i tifosi nerazzurri non l'hanno presa bene. E al di là degli sfottò ("L'unico modo per riportare la Champions all'Inter"), c'è chi ha attaccato il giocatore soprattutto per lo scarso tempismo: "Perdi con Samp e Crotone e ti presenti allo Stadium?". Evidentemente un autogol secondo molti. Ecco le reazioni dei sostenitori dell'Inter.

Vattene gagliardini sei un gobbo #Gagliardini — marsala uomo (@Livio45186799) 11 aprile 2017

Gagliardini allo stadio non mi garba molto..... — Emy (@EmyBerga) 11 aprile 2017

Niente insulti, ma non sarei andato a vedere la partita, caro Gagliardini. — Gabriele Porri (@gabrieleporri) 11 aprile 2017

Non c'è nulla di male nel vedere #juvebarcellona dal vivo. Diciamo però che il tempismo di #Gagliardini non è eccezionale — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) 11 aprile 2017