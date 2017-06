Inter, Gabigol: "Sto meglio, mi sento più forte e veloce"

Anche la stagione di Gabigol come quella dell'Inter sembra avere subito una svolta positiva. "Sto sempre meglio. Mi sento più forte, più veloce e più italiano. L'intesa con l'allenatore e con i compagni continua a crescere. Sto mettendo minuti nelle gambe e cerco sempre di allenarmi nel modo migliore": sottolinea l'attaccante alla tv tematica del club nerazzurro.



"Sono contento di essere entrato contro l'Empoli. Abbiamo fatto una buona partita - continua il brasiliano - e siamo felici di aver conquistato tre punti. Continuo ad allenarmi e penso già alla prossima gara che è sempre più importante". Gabigol si è ormai inserito nella squadra nerazzurra: "Tutti mi danno consigli e il fatto di giocare con campioni che prima vedevo solo nei videogiochi è fantastico. Sono felicissimo di vestire la maglia dell'Inter. Il primo gol? Arriverà quando vorrà Dio. Io cerco solo di lavorare e di aiutare la squadra. Ringrazio i tifosi per tutto quello che stanno facendo per me".