Inter, Gabigol sorride: "Ora sono più veloce e più forte: sono pronto"

"Sentivo il pubblico che urlava 'Tira, tira' e anche i compagni, lo stesso. E allora ho tirato. Sì, c'era Eder, ma lui aveva già fatto un gol...". Gabigol sorride mentre racconta il suo momento topico di Inter-Pescara: il lieto fine, come è noto, non c'è stato, perché alla fine quel tiro l'ha respinto il portiere del Pescara senza troppe difficoltà. Ma poco importa: il brasiliano è felice lo stesso e a Inter Channel lo dice senza nascondersi. "Mi ha fatto piacere entrare in campo: in Italia è molto diverso rispetto al Brasile, ma adesso sono più veloce e più forte, mi sento pronto". Se giocherà di più da qui a fine stagione si vedrà: quel che è certo è che i tifosi già lo amano. Anche se, per essere un investimento da 30 milioni, di fatto non si è ancora visto. Magari sarà davvero utile per la rincorsa alla Champions...