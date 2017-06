Inter, Gabigol si scusa: "Atteggiamento sconsiderato"

Non c'è mai pace per l'Inter, neanche dopo aver riassaggiato il dolce sapore della vittoria oltre due mesi dopo l'ultima volta. Dopo la bufera scatenata da Gabigol, che ha lasciato anzitempo la panchina dell'Olimpico stizzito per il mancato ingresso in campo nonostante la situazione di doppio vantaggio di gol e di uomini, e dopo l'annuncio del pugno duro del club ("La società prenderà provvedimenti" assicurava già nel post-partita Vecchi ai microfoni di Premium Sport), sono arrivate le scuse ufficiali dell'attaccante brasiliano.

"Interisti e colleghi di lavoro, ieri durante la partita Lazio-Inter, improvvisamente ho avuto un atteggiamento sconsiderato e inadeguato quando ho lasciato il campo prima della fine della partita. Dopo aver superato il calore della mia decisione con calma e con il sostegno della mia famiglia, ho potuto constatare che un tale atteggiamento è contrario alla sportività e ai miei valori professionali - ha detto Gabigol a Premium tramite il proprio portavoce - Riconosco il mio errore e vorrei registrare le mie scuse sincere a tutti i nerazzurri (che mi hanno sempre sostenuto) e ai miei compagni di squadra!".

Scuse che sicuramente faranno piacere al club, ma che non eviteranno una pesante multa al giocatore brasiliano, che vede anche ridursi al lumicino le sue speranze di scendere in campo nell'ultima gara di campionato contro l'Udinese.