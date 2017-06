Inter, Gabigol si sblocca a Bologna come Ronaldo. E ora offrirà la cena...

Que seja o primeiro de muitos.. Muito feliz! Obrigado Senhor, para sua honra e para sua glória! #ForzaInter Un post condiviso da Gabriel Barbosa (@gabigol) in data: 19 Feb 2017 alle ore 06:21 PST

"Ancora il Bologna: il mio debutto, la mia prima gara da titolare, che Dio benedica questa partita". Intorno alle 4.30 di notte sul profilo Twitter di Gabigol è comparso questo messaggio: difficile credere che il brasiliano fosse davvero sveglio a quell'ora, a meno che la gara prevista alle 12.30 non abbia costretto gli interisti a cambiare abitudini e svegliarsi ben prima dell'alba. Forse era solo un post programmato, di sicuro è stato un post benaugurante. Perché proprio a Bologna, finalmente, Gabriel Barbosa ha giustificato il proprio soprannome: sì, ora anche all'Inter possono chiamarlo tutti Gabigol.



"Se fosse davvero un fenomeno, secondo voi Pioli non lo farebbe giocare?". Walter Zenga, a Domenica Premium, aveva parlato così dell'attaccante brasiliano. Non sarà un fenomeno, ma proprio come il Fenomeno, con la F maiuscola, ha segnato il suo primo gol all'Inter al Dall'Ara: Ronaldo, poi, di gol ne fece molti altri e per sbloccarsi ci mise appena due giornate. Gabigol ha dovuto aspettare sette mesi per tornare al gol: l'ultimo l'aveva segnato a luglio nel Brasilerao. Ne è valsa la pena, perché la sua prima rete, per quanto semplice, è arrivata in un momento delicato. E varrà la pena anche offrire la cena: "Così dicevano negli spogliatoi", ha assicurato Pioli. Cibo brasiliano per tutti.



Zenga, comunque, non aveva e non ha certamente tutti i torti: certo, il Palacio di questi tempi non sembra molto più utile, ma alla fine la strategia del tecnico ha funzionato. Gabigol è entrato al 74' posto di Candreva per sbloccare una delle peggiori partite giocate dall'Inter di Pioli e ci è riuscito. Con un tocco facile facile sette minuti più tardi, da attaccante opportunista più che da funambolo. E forse è meglio così: con i gol brutti si conquista prima la fiducia. E magari può aiutare davvero l'Inter ad arrivare in Champions. "Che sia il primo di molti", ha poi scritto Gabigol su Instagram. Una liberazione, per lui: chissà. ora si parlerà meno di quei 30 milioni spesi per portarlo all'Inter.