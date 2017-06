Inter, Gabigol sfoggia il nuovo tatuaggio: grande quanto lui...

Ci sono i volti dei due genitori, la madre nei pressi della spalla sinistra e il padre sul lato opposto. Poi ci sono lo skyline di una città e un ragazzo inginocchiato con le braccia rivolte verso l'alto. E infine la scritta Hope (Speranza, in inglese) poco più su del fondoschiena. Adesso sarà facilissimo riconoscere Gabigol anche di spalle: un tatuaggio così grande ce l'hanno in pochi al mondo e il suo di sicuro è particolare.



L'attaccante dell'Inter lo ha postato su Instagram facendo sfoggio del suo nuovo look: al di là del disegno che ricopre la schiena per intero, colpisce la scritta "hope", appunto. La speranza è la sua e al momento anche dei tifosi nerazzurri di vederlo giocare e segnare, come finora gli è riuscito soltanto a Bologna.