Inter, Gabigol segna ed è pazzo di gioia: resta o va via?

Le foto lo hanno immortalato con un pizzico di rabbia sul volto dopo aver spinto il pallone in rete: era solo il 3-2 alla Linense in un banale triangolare amichevole d'inverno, o forse no. Per Gabigol, evidentemente, era molto di più. Era la dimostrazione data all'Inter (e al mondo) che lui non ha dimenticato il suo mestiere, le sue qualità, quelle che gli hanno dato il soprannome: fare gol, appunto. Pioli l'ha schierato trequartista nel 4-2-3-1 dietro un Palacio destinato a partire: pensare a Gabigol solo come vice-Icardi, del resto, è riduttivo, e di fatto in questi primi mesi di Inter nessuno l'ha mai considerato davvero tale, anche perché Maurito è insostituibile. Ecco perché si cercano collocazioni alternative che consentano al brasiliano di coesistere con il capitano, magari più di 4 minuti, il massimo che gli ha concesso Pioli finora.

Il gol e la reazione successiva non fanno altro che aumentare i dubbi sul futuro di Gabigol: a metà dicembre il suo agente sbottò rivelando che il giocatore era stufo di stare a guardare dopo 11 gare senza mai vedere il campo. Poi sono arrivati due spezzoni, almeno per ritrovare il gusto di toccare palla in una partita vera. Gli indizi di mercato portano sia Palacio che Jovetic lontano dalla Pinetina, ecco perché è logico pensare che l'Inter non abbia alcuna intenzione di privarsi anche di Gabigol. Il problema è un altro: un utilizzo col contagocce finirebbe solo per deprimerlo e a quel punto converrebbe cederlo in prestito.



"Sono molto contento per il gol e spero di continuare così - ha detto lui a fine partita -. Giocare con l'Inter è meraviglioso in qualsiasi ruolo e sono contento della mia prestazione. Il calcio europeo necessita esperienza". Ecco, lui l'esperienza la farebbe volentieri in nerazzurro. Ma il rischio è che da trequartista giochi raramente titolare: in quella posizione Banega o Joao Mario danno più equilibrio, con due come Candreva e Perisic (o Eder) ai loro lati. E così il dubbio resta: meglio tenerlo o farlo maturare altrove?