Inter, Gabigol: "Se sei pronto, tutto può accedere"

Dopo il primo gol ufficiale con la maglia dell'Inter a Bologna, Gabigol non vuole fermarsi. Prima, però, ci racconta in esclusiva le sensazioni di quel momento: "Sono molto contento, felice. Ho lavorato tanto per questi momenti, è stato un giorno speciale. Ma voglio fare di più, spero di giocare un po' di più per conquistare la Seleçao non solo per il gol che ho fatto ma per il lavoro duro che svolgo in settimana". Su Pioli: "Lo ringrazio, mi parla sempre. E' un grande allenatore, voglio aiutarlo". L'attaccante brasiliano conferma che dovrà pagare la cena per tutti: "Sì, offrirò a tutta la squadra una carbonara, mi piace tanto. Ma solo una volta!".



Ancora Gabigol: "Sono andato a Bologna tranquillo come sempre. Agli amici avevo detto che poteva essere un giorno particolare per me, dato che all'andata avevo esordito proprio contro i rossoblù. Dopo ho anche segnato, nello stadio del primo gol di Ronaldo, ho esultato tanto con i compagni e i tifosi. Se avevo capito prima che sarebbe successo qualcosa? No, la verità è che ero pronto e preparato per giocare. E quando sei pronto, tutto può succedere".