Inter, Gabigol provato tra i titolari: trequartista nel 4-2-3-1

Segnare un gol decisivo al Bologna non era bastato, la crisi della sua Inter neppure. Gabigol è rimasto in panchina a guardare gli altri per due mesi e una settimana. L'ultima volta che ha messo piede in campo risale al 26 febbraio: lo fece per un quarto d'ora senza riuscire a ribaltare la partita con la Roma ormai segnata. Poi stop: otto partite di fila senza giocare mai. Mai.



Ora che è venuta fuori una parte della sua vita privata, resa pubblica la storia d'amore con la sorella di Neymar, potrebbe cambiare anche quella professionale: Pioli, infatti, lo ha provato nella formazione titolare in vista del Genoa al posto di Joao Mario e Banega. L'intenzione dell'allenatore è quella di schierarlo come trequartista: sarebbe l'esordio dal 1' in Serie A dopo 7 spezzoni da 81 minuti complessivi. Chissà se darà all'Inter la spinta per cambiare marcia dopo le quattro sconfitte nelle ultime 5 partite.

IL PADRE: "ESISTE UN DIO SOPRA TUTTO, ANDIAMO A COMBATTERE GUERRIERO"