Inter, Gabigol nervoso: non vuole fare la fine di Coutinho

Ottantuno minuti spalmati in sette partite, ciononostante un gol, decisivo, a Bologna. Numeri alla mano, per Gabriel Barbosa, c’è bisogno meno di una partita per buttarla dentro. Ma perché a Milano non sta riuscendo a imporsi? Sia chiaro, che noi non siamo contro nessuno: Pioli avrà le sue ragioni, lo staff tecnico che lo segue, anche. È ovvio, però, che noi ci domandiamo come mai Gabigol non trovi neanche scampoli di minuti, nei finali di partita, con l’Inter. Con il Milan, il tecnico nerazzurro gli ha addirittura preferito Biabiany: uno che nelle gerarchie nerazzurre, stando al recente rendimento, dovrebbe essere decisamente dietro a un ragazzo pagato oltre trenta milioni di euro.



Invece, Gabigol non gioca. Nervoso, perché vorrebbe dimostrare sul campo ciò che ha imparato a Sao Paulo, in una Santos che lo ha reso celebre nel mondo. Non può essere un flop, Gabi: non lo è. Ne siamo certi, perché siamo certi della qualità della scuola santista: una tradizione lunga, quella del Peixe, che ha tirato su giocatori come Pelé e Neymar. Un modo di insegnare il calcio, quello dell’Accademia del Santos, che fidatevi di chi lo conosce: è perfetto. E Gabriel Barbosa è cresciuto così: seguendo alla perfezione gli insegnamenti dei suoi maestri, in Brasile.



Certo, il calcio italiano è difficile, e qui nessuno dice che meriterebbe subito un posto da titolare: la maglia va sudata, sempre, e conquistata. Ma Gabi, che ha segnato più di mille gol con il settore giovanile del Santos, che ha collezionato 57 gol in patria tra statale, coppa e Brasileirão in 157 partite, che ha fatto vedere grandissime cose anche con la maglia del Brasile, soprattutto alle scorse Olimpiadi (medaglia d’oro e due gol contro la Danimarca) merita spazio. Perché altrimenti, si rischia di bruciarlo, mandarlo via, e guardate com’è finita poi con Coutinho…



"Menino da Vila, Santista y cruel" gli cantavano i tifosi del Santos, a Vila Belmiro. Un peccato che, crudele, Gabi, nei confronti degli avversari, non può dimostrare di esserlo anche in nerazzurro.

Andersinho Marques