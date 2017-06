Inter, Gabigol e Joao Mario saranno multati

Non la passerà liscia Gabigol. Le scuse pubblicate sui social network dopo aver abbandonato la panchina durante la sfida con la Lazio non basteranno a evitargli la punizione. L'Inter, infatti, multerà comunque l'attaccante brasiliano, per far rispettare il regolamento interno e dare un segnale al gruppo anche a fine stagione e con una rivoluzione in arrivo in vista del prossimo campionato.



Gabigol sarà multato insieme a Joao Mario, il cui comportamento ha avuto meno clamore mediatico ma è stato di fatto identico a quello del brasiliano: entrambi, nel momento in cui Vecchi aveva concluso le sostituzioni, si sono diretti negli spogliatoi senza aspettare la fine della gara. Così saranno puniti con una sanzione pecuniaria.