Inter, Gabigol cita Muhammad Ali dopo l'ennesima panchina: "La distanza che separa i tuoi sogni dalla realtà..."

Un'altra panchina, l'ennesima, contro il Chievo e la rabbia per aver visto entrare Palacio nella parte finale della partita vinta dall'inter. Ma Gabigol non intende mollare e sul suo profilo Instagram posta una frase del leggendario pugile Muhammad Ali. “La distanza che separa i tuoi sogni dalla realtà è grande quanto la tua pazienza e la tua forza di volontà”. Pioli ha detto che il giovane brasiliano potrebbe trovare spazio in Coppa Italia contro il Bologna: l'ex giocatore del Santos dimostrerà finalmente il suo valore?

A distância que separa os seus sonhos da realidade é do mesmo tamanho da sua paciência e força de vontade. - Ali Una foto pubblicata da Gabriel Barbosa (@gabigol) in data: 15 Gen 2017 alle ore 01:17 PST