Inter, frattura al 4° dito del piede destro per Brozovic: salterà almeno due partite

Come se non bastassero le squalifiche di Perisic e Icardi, l'Inter deve far fronte anche all'infortunio di Brozovic. Il club di Corso Vittorio Emanuele attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha fatto sapere infatti che il centrocampista croato si è sottoposto a esami radiografici al piede destro in seguito a uno scontro di gioco nella partita contro la Juventus.



"La radiografia - si legge sul portale nerazzurro - ha evidenziato una frattura della falange del quarto dito. Le condizioni del centrocampista verranno valutate di settimana in settimana". Pioli non potrà contare su Brozovic per almento 2 partite (contro Empoli e Bologna) ed è al momento incerto un recupero per la supersfida con la Roma in programma a San Siro il 26 febbraio.