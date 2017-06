Inter fischiata a San Siro: "Stendiamo un velo pietoso"

"Venduti", "Andate a lavorare". I cori che intona San Siro poco dopo il fischio di inizio di Inter-Sassuolo sono pesanti, di quelli che altre volte in altri stadi si sono sentiti per contestare la propria squadra. I tifosi nerazzurri hanno perso la pazienza, l'avevano anticipato con un volantino prima della partita, l'hanno confermato con una protesta durissima. Durante la partita la contestazione ha preso una piega surreale: la Curva Nord ha lasciato lo stadio esponendo questo striscione: "Il nostro sostegno non lo potete meritate, noi ce ne andiamo a mangiare".



"Stagione 2016-17: stendiamo un velo pietoso". Questo, invece, lo striscione apparso in Curva Nord prima della partita. Eloquente: tutto da dimenticare. Anzi, no. C'è qualcuno da salvare: "Grazie mister Pioli - recita un altro striscione -. Unico attore interista in mezzo a una squadra di indegni e una società di comparse". E mentre il pubblico fischiava sonoramente la squadra alla lettura delle formazioni, partiva il coro "Noi vogliamo Stefano Pioli". Il tecnico, esonerato martedì sera, viene considerato l'unico "non colpevole" del disastro che ha fatto precipitare i nerazzurri all'ottavo posto. Ma è stato lui a pagare per tutti.