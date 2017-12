Tantissimi Auguri al nostro Team Manager!! Oltre che hai i 3 punti regalati gli abbiamo fatto gli auguri cosi!! Tanti Auguri Fabio Pinna!!#happybirthday #happy #MI9 #fabiopinna #smile #champagne #auguri #football #team Un post condiviso da Mauro Icardi (@mauroicardi) in data: 3 Dic 2017 alle ore 09:26 PST

L'Inter travolge il Chievo e in spogliatoio oltre al primato in classifica festeggia anche il compleanno del team manager Fabio Pinna. Il capitano Mauro Icardi è tra i più scatenati e dopo la festa posta anche un video sulla propria pagina Instagram, probabilmente però l'argentino non si accorto dell'incidente hot... Chi è l'uomo nudo nel video?