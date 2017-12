Inter, fattore c per lo scudetto: campo e calendario

L'Udinese a San Siro, dentro al solito muro nerazzurro: 50 mila almeno gli spettatori per far partire la volata scudetto dell'Inter. È il fattore C per la formazione di Spalletti, inteso come campo e calendario, per tornare in cima al calcio italiano contro ogni più ottimistico pronostico di inizio stagione. C'erano 30 mila persone anche nell'infrasettimanale di Coppa Italia col Pordenone.



Fattore C come calendario perché le prossime gare virtualmente più agevoli di quelle degli avversari per la corsa scudetto e il girone di ritorno offriranno all'Inter i vari match-point da giocarsi proprio a San Siro: Roma, Napoli e Juventus e prima la lazio, il prossimo 30 dicembre sempre con il sostegno del popolo nerazzurro. Juve e Roma intanto si saranno affrontate a Torino una settimana prima. Insomma, tutto spinge l'Inter verso l'alto.



La formazione di Spalletti è ancora imbattuta: fin qui ha vinto 12 gare e ne ha pareggiate 4. 33 i gol fatti, 10 quelli subiti. Numeri che confermano il primato in classifica. Con Icardi, il capocannoniere del campionato, 16 gol in 16 gare, che si è risparmiato giocando pochi minuti in Coppa italia, in attesa di tornare a riprendere la corsa del gol: contro la formazione di Oddo, dopo gli esperimenti col Pordenone, Spalletti torna a riproporre la squadra che sin qui gli ha dato il massimo delle soddisfazioni: con il solo ballottaggio della vigilia tra Brozovic e Gagliardini.