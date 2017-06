Inter, fatta con Spalletti: incontro decisivo a Firenze

Dopo il contatto telefonico di giovedì, il faccia a faccia: l'Inter e Luciano Spalletti si sono detti sì a Firenze. Nel primo pomeriggio di sabato, vertice a tre nella città toscana: l'ormai ex allenatore della Roma e i dirigenti nerazzurri Ausilio e Gardini si sono incontrati per definire gli ultimi dettagli su contratto e staff (che dovrebbe essere formato da Domenichini, Baldini e Pane più un preparatore atletico ancora da definire).



Con Spalletti si è parlato anche di mercato, Rudiger (che il tecnico apprezza per la duttilità) e Dalbert (sul quale ci sono ancora le resistenze del Nizza) potrebbero essere i primi colpi della nuova Inter.



A questo punto, mancano solo gli ultimi passi per rendere ufficiale la nuova guida tecnica nerazzurra: lunedì probabile la firma sul contratto (biennale da 4 milioni a stagione), ultimo step prima del comunicato del club e della presentazione che arriverà a metà della prossima settimana.