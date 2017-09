Inter, Fair Play Finanziario e via libera dalla Cina: Suning sorride

Giornata importante in casa Inter. Oggi il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio (al 30 giugno 2017) che a fine ottobre verrà ratificato dall'Assemblea dei Soci: ricavi a +33%, rosso di 24 milioni di euro. Il club di corso Vittorio Emanuele ha quindi rispettato i paletti del Fair Play Finanziario in accordo con l'Uefa al netto dei 20 milioni spesi per il settore giovanile, Inter Campus e le infrastrutture come il centro sportivo di Appiano Gentile e considerati virtuosi, dunque scorporabili. Tra i temi all'ordine del giorno anche la ratifica delle nuove deleghe (Antonello è stato nominato nuovo amministratore delegato negli scorsi mesi).



Le buone notizie però non finiscono qui, perché secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Suning non sarà presente nella black list delle aziende che saranno obbligate dal governo di Pechino a non effettuare investimenti all'estero in ambito sportivo. Così, in attesa comunque del Congresso del Partito Comunista Cinese, la società nerazzurra potrà effettuare acquisti di peso nel mercato di gennaio.

MORATTI: "OTTIMA CENA CON ZHANG"

"La cena di ieri è andata benissimo. Sono tutte persone squisite e Steven Zhang è stato gentilissimo": lo dice l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti raccontando della serata con Steven Zhang, il tecnico Luciano Spalletti e Angelomario Moratti, mentre raggiunge gli uffici della Saras nel centro di Milano nel giorno del consiglio d'amministrazione del club. Nei giorni scorsi si era tornato a parlare di un possibile ritorno di Moratti nell'assetto societario dell'Inter, un'ipotesi smentita dall'ex patron che ha escluso di voler acquistare le quote del presidente Erick Thohir.