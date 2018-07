Inter, esami precauzionali per Nainggolan: salterà lo Zenit

Radja Nainggolan svolgerà domani gli esami precauzionali dopo il problema muscolare riscontrato nella gara con il Sion. Il belga dell'Inter, uscito dopo 24' per un lieve affaticamento muscolare alla coscia sinistra, sarà rivalutato dopo i test medici.



Un problema che non appare grave, ma Nainggolan, per evitare rischi, dovrebbe saltare la sfida di sabato contro lo Zenit San Pietroburgo a Pisa. Esami previsti domani anche per Yann Karamoh, che ha accusato un leggero fastidio al ginocchio destro nella seconda amichevole stagionale della squadra di Spalletti.