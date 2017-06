Inter, Eder: "Chi vuole andare via, sia onesto e se ne vada"

Nel dopo-partita della disfatta nerazzurra con il Sassuolo non ci sono solo le parole di Vecchi ma anche quelle, molto dure, di Eder ed Handanovic: due che in questi casi ci hanno sempre messo la faccia.



Parte l'attaccante: "Se ogni anno lottiamo per il sesto posto, qualcosa non va. Ci avevano chiesto la Champions e rischiamo di stare fuori dall'Europa League...". Poi Eder si rivolge ai compagni: "Qui non si gioca a tennis, siamo tutti nella stessa barca. Chi vuole rimanere lo dica mentre chi non vuole o non se la sente, sia onesto e se ne vada. Anche la società deve dirlo in modo diretto. Io? Voglio rimanere solo se la società mi vuole tenere".



Gli fa eco Handanovic: "Queste sono storie che si ripetono ogni anno. Capisco i tifosi, sono qui da cinque anni e ogni volta succedono le stesse cose: la pazienza finisce. Non so cosa dire e non voglio prendere per il c*** nessuno, è il peggior momento da quando sono qui".