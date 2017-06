Inter, Eder-Berni sfida a ruoli invertiti

Cosa c'è di strano in una sfida in allenamento tra Eder e Tommaso Berni alla Pinetina? Niente, se non che attaccante e portiere si sono scambiati i ruoli. L'italo-brasiliano ha indossato i guantoni cercando di parare i tiri del terzo portiere dell'Inter. Magari lo stile di Eder non è perfetto (e anche i tiri di Berni non sono quelli di Icardi...) ma la punta non se l'è cavata malissimo, tra le risate generali.