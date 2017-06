Inter, ecco Gabigol: "Voglio fare la storia di questo club"

"E' un giorno molto speciale per me. Sono felice di essere qui e voglio fare la storia di questo club". Si presenta così Gabigol ai numerosi tifosi dell'Inter presenti all'Auditorium Pirelli di Milano. Il nuovo acquisto nerazzurro evita i confronti con un altro attaccante brasiliano, ovvero Ronaldo (il Fenomeno oggi compie 40 anni): "Non mi piacciono i paragoni. Io sono Gabriel Barbosa".



"Si, ho avuto un'offerta dalla Cina, l'ingaggio era astronomico. L'Inter è sempre stata la mia prima opzione anche per l'affetto dei tifosi sui social media. Avevo offerte anche dalla Spagna e dall'Inghilterra ma con rispetto per tutti sono arrivato nella squadra più grande in Italia e sono felice della scelta. Mi sento di promettere grande impegno e l'importante è che i nostri tifosi ci sostengano sempre" aggiunge l'ex giocatore del Santos.



In merito alla sua condizione il 20enne chiarisce: "C'è stata la Coppa America, le Olimpiadi, e nonostante sia un ragazzo, ho bisogno dei miei tempi, per questo ho un fisioterapista che mi segue. L'Inter mi ha dato tempo per riposare, sono in forma e concentrato sulle prossime partite".

GABIGOL, PRIMO SELFIE NERAZZURRO