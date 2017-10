Inter, è nata la zona "Milan Skriniar": con divieto d'accesso

"Zona Milan Skriniar: divieto d'accesso". All'Inter, ormai, sono tutti pazzi per lo slovacco: al canale tematico del club hanno mostrato una clip dove mostrano tutti gli interventi difensivi di questo inizio stagione che gli ha consentito di diventare in breve tempo un idolo dei tifosi e un punto di riferimento anche per i compagni.



Il gol segnato alla Sampdoria, così, è il pretesto per esaltarlo, ma ovviamente, la sua vera grande forza è evitarli i gol, e come si vede dal breve filmato, lo ha già fatto spesso nelle prime dieci partite. Il suo acquisto era stato accolto con scetticismo, eppure fino ad oggi non c'è dubbio che sia stato il miglior colpo dell'estate insieme al romanista Kolarov.



Milan #Skriniar's space: No entry! Zona @milanskriniar: divieto d'accesso! #Skri37 #ForzaInter Un post condiviso da Inter (@inter) in data: 26 Ott 2017 alle ore 05:30 PDT