Inter e Milan 'tifano' Roma per avvicinarsi alla zona Champions

Il big match della 27.ma giornata, Roma-Napoli, in programma sabato alle 15 all'Olimpico (diretta tv su Premium Sport HD), sarà importante non solo per Spalletti e Sarri ma anche per altre cinque squadre. Già perché dal risultato della sfida dipendono la corsa scudetto e Champions. In caso di passo falso dei giallorossi, la Juventus (che giocherà domenica a Udine) potrebbe approfittarne per chiudere davvero e in maniera definitiva il discorso tricolore. Naturale che almeno per un pomeriggio i bianconeri facciano il tifo per la squadra campana.



Sperano invece in un successo della Roma (o quantomeno in un pareggio) Atalanta, Lazio, Inter e Milan. Un eventuale ko degli azzurri riaprirebbe ancora di più la corsa al terzo posto nella quale rientrerebbero a pieno titolo anche le milanesi (adesso a -6 e -7 dalla zona Champions). Ovviamente Pioli e Montella dovrebbero prima di tutto pensare a vincere le loro gare, anche se gli impegni (rispettivamente Cagliari in trasferta e Chievo a San Siro) non appaiono proibitivi, così come la trasferta di Bologna per la Lazio. Meno semplice sulla carta l'impegno dell'Atalanta contro la Fiorentina all'Atleti Azzurri d'Italia: per l'undici di Gasperini però, dopo il successo a Napoli, niente è impossibile e dalle parti di Bergamo sognano di svegliarsi lunedì mattina appaiati proprio al Napoli al terzo posto.