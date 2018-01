Inter e Milan disdicono il contratto con M-I Stadio

Il botta e risposta tra il Milan e il sindaco di Milano Sala si inserisce all'interno di un discorso più ampio che rigurada San Siro: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sia rossoneri che l'Inter avrebbero mandato la disdetto il contratto con Inter e M-I Stadio srl che scadrà il 30 giugno con possibilità di disdetta entro fine dicembre o rinnovo automatico.



I contratti in questione riguardano la gestione operativa dello stadio per garantire l'adempimento della convenzione sottoscritta dai due club e il comune di Milano il primo luglio del 2000, oltre alla messa a disposizione di spazi interni ed esterni al Giuseppe Mezza concesso in uso alle società.



L'obiettivo di Inter e Milan è sedersi a un tavolo per riformulare l'accordo sulla gestione dei servizi dello stadio.