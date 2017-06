Inter e Milan, ci risiamo: Champions addio, Europa a rischio

C'era una volta Milano. E ormai è davvero parecchio che non c'è più. L'ultimo grande derby scudetto (volendo forzare un po' la mano) si giocò nel 2011, quando il Milan di Allegri spense le velleità di rimonta dell'Inter di Leonardo vincendo 3-0 con doppietta di Pato e rigore di Cassano, ripetendosi poi ad agosto nella Supercoppa di Pechino. Sabato santo, a San Siro, sarà un mezzogiorno di fuoco solo per la terribile sorte che aspetta gli sconfitti: perdere contro i "cugini" potrebbe significare l'addio all'Europa per gli uni o per gli altri.



Aspettando la partita del 15 aprile e aspettando che le proprietà cinesi (già esistenti o future) facciano la differenza su entrambe le sponde del Naviglio, non resta che leccarsi le ferite e chiedersi cosa ci fanno ancora laggiù l'Inter e il Milan. Una sesta, lontana ormai 9 punti dal terzo posto, l'altra settima, a un punto dai rivali e al momento virtualmente fuori dall'Europa per il quarto anno consecutivo, roba mai vista nell'era Berlusconi.



L'Inter paga l'inizio scellerato con De Boer, ma anche con Pioli, ogni volta che il livello si è alzato, la squadra pur rafforzata dall'arrivo di Gagliardini a gennaio si è puntualmente fermata. Ha perso tutti i big match (Napoli, poi nel girone di ritorno Juve e Roma), ha pareggiato a Torino, è stata battuta anche da una Samp in gran forma: l'unico exploit resta il 7-1 all'Atalanta che i bergamaschi si sono messi alle spalle volando a +3.



Il Milan paga l'attesa della svolta societaria e una rosa nel complesso non all'altezza delle grandi, oltretutto falcidiata dagli infortuni che hanno compromesso i tentativi di risalita di Montella.



Così, dopo i deludenti risultati delle ultime stagioni, la ripartenza è mancata: vedere entrambe le milanesi in Europa la prossima stagione sembra davvero difficile, non vederne nessuna non è così improbabile, visto che dietro la Fiorentina risale e che il sesto posto, in ogni caso, vale solo i preliminari di Europa League.