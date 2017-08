Inter e Juve, l'estate sta ribaltando il mondo

Il mondo alla rovescia: d'estate, nel calcio, capita spesso. Eppure, ogni volta, si ha la sensazione che le prime impressioni siano quelle giuste. Così vedere la Juve che balla (nel senso peggiore del termine) in difesa, e vedere un'Inter tutt'altro che pazza, che si diverte in campo persino con i suoi presunti rincalzi, fa un certo effetto.



La crepa sulla parete della Juve c’è e si vede. Spaventa perché sembra di quelle che preannunciano il crollo strutturale. Insomma la Juve non è più bella solida come ci si aspetterebbe. Le ultime due mazzate sul muro difensivo bianconero le hanno tirate Kane e Eriksen nel 2-0 di Londra a favore del Tottenham, nell’ultimo test prima ìdi cominciare a fare sul serio, leggasi sfida contro la Lazio domenica con Supercoppa in palio. Fuori c’è il sorriso convinto, la solita propensione alla battuta (quella di Massimiliano Allegri), la precisa volontà di mettere a tacere sul nascere il suono insistente di un allarme ritenuto prematuro e comunque eccessivo. Chissà se anche dentro Massimiliano Allegri resta pienamento convinto che c’è tempo e modo per ripararla, quella crepa e rendere di conseguenza di nuovo bello solido, quel muro difensivo che ha perso una colonna portante come Leonardo Bonucci e che per il momento il mercato non ha ancora puntellato a dovere. 7 gol subiti in 4 amichevoli. Tanti, troppi per chi ha basato i trionfi recenti soprattutto sulla tenuta di una difesa top.



L'Inter, invece, sta cuocendo bene, rosolata a puntino, e non solo per le temperature infernali che la stanno accompagnando in tutto questo suo primo precampionato spallettiano o per le esultanze stile masterchef-Nba che Stevan Jovetic si è divertito a regalare al pubblico sudato di San Benedetto del Tronto. Quello del Villareal è il quarto scalpo di un certo livello che l'Inter può appendere all’interno della sua cucina dopo quelli di Lione, Chelsea e Bayern stracotti nella tournée asiatica tra Cina e Singapore. La mano dello chef toscano, Luciano Spalletti, è sempre più riconoscibile, squadra corta, Borja Valero padrone del campo a dirigere e comandare la brigata, con le fasce che continuano a funzionare e a portare primi piatti di qualità per un Eder che si conferma prezioso bomber di scorta. Skriniar invece, a parte la mezza dormita sul pareggio di Soldado, è sempre più sicuro e da applausi, così come Joao Mario in continua crescita. E Mauro Icardi, al debutto stagionale, ha regalato un assist speziato a Brozovic: ha finalmente recuperato dal problema all'adduttore e sembra pronto per l'esordio in campionato del 20 agosto contro la Fiorentina di Pioli. Per un'Inter stellata serve assolutamente la sua ricetta migliore, quella del gol.