Inter, è emergenza per l'Udinese: Santon partirà titolare

Vuole provare a sperare ancora l’Inter, nonostante la sua corsa Champions si sia quasi irrimediabilmente compromessa dopo la rabbia e le lacrime di sabato sera, per quella sconfitta immeritata contro la Juventus, che però potrebbe segnare la settima stagione consecutiva senza la competizione europea più importante.

Finiti a meno 4 da Roma e Lazio, Icardi e compagni, a meno di tracolli inaspettati dei giallorossi che hanno il calendario più agevole, possono solo sperare che i due ex interisti Gasperini e Zenga riescano a fermare la squadra di Inzaghi per trasformare la sfida all’Olimpico del 20 maggio nello spareggio più importante, per cui potrebbe recuperare anche Gagliardini.

Il centrocampista bergamasco si è sottoposto a controlli che hanno certificato come il recupero proceda bene, se sarà decisiva la partita con la Lazio potrebbe quindi esserci anche lui.

Per sperare l’Inter però deve battere Udinese e Sassuolo, due sconfitte indigeste all’andata che diedero inizio alla crisi interista, un motivo in più per cercare di fare bene in questo finale di stagione. Al Friuli l’Inter deve cercare di ripartire e dare subito un segnale forte, con Spalletti che però deve ridisegnare la sua formazione per le squalifiche di D’Amrbosio e Vecino: al suo posto, senza alternative, giocherà Borja Valero.

Come terzino sinistro invece, almeno dalle ultime prove, più del desaparecido Dalbert dovrebbe giocare Santon: Spalletti vuole dargli l’occasione del riscatto dopo gli errori dell’andata e soprattutto dopo il cambio fatale contro la Juve, che è costato al difensore l'ennesima valanga di insulti social proveniente dai suoi tifosi.