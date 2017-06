Inter, domenica d'oro: Roma e Milan k.o., Napoli in frenata

I nemici fanno poco rumore. E soprattutto pochi punti. Il momento d'oro dell'Inter continua anche sul divano: comodamente seduti per tutta la domenica (o magari per strada con un occhio allo smartphone), i tifosi nerazzurri hanno potuto festeggiare ancora dopo il 3-0 di sabato al Pescara. Nel pomeriggio hanno perso la Roma e il Milan, in serata è arrivato il sorprendente pari del Napoli contro il Palermo. E prima ancora si erano fermate pure Lazio (battuta dal Chievo) e Atalanta (pari con il Torino).



Giornata perfetta, dunque, per l'Inter e per dare ulteriore linfa alle sue speranze di rimonta in chiave Champions. Le sette vittorie di fila in campionato hanno portato Pioli al quarto posto, a -5 dalla Roma e -3 dal Napoli. Il Milan, che ha una gara da recuperare, adesso è a -5 dai nerazzurri, dunque a distanza di sicurezza qualunque risultato faccia l'8 febbraio a Bologna. Certo, domenica sera l'Inter sfiderà una Juve rivitalizzata dalle tre vittorie consecutive ottenute tra campionato e coppa con il nuovo 4-2-3-1: magari proprio Pioli sarà il primo a dimostrare che le 5 stelle sono troppe per garantire l'equilibrio. Intanto l'Inter ha fatto un altro passo verso il terzo posto: anche senza giocare.