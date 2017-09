Inter, distrazione al legamento per Cancelo

Ultimo colpo e primo infortunato. Joao Cancelo, nuovo arrivato in casa Inter, nel ritiro del Portogallo ha infatti rimediato un infortunio al ginocchio che tiene il club meneghino con il fiato sospeso. Come riportato dal comunicato della società nerazzurra, si tratta di "una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Le condizioni di Cancelo saranno valutate di settimana in settimana".

Questo tipo di infortunio prevede un'assenza dai campi di circa 30-40 giorni a seconda della gravità e del grado di distrazione. L'esterno portoghese potrebbe quindi tornare in tempo per il derby contro il Milan del 15 ottobre: se non ci saranno complicazioni, tutto sommato una buona notizia per Spalletti (e anche per Sabatini e Ausilio) visto che si temeva anche uno stop molto più lungo.



tLo scorso anno Ansaldi subì lo stesso tipo di infortunio, anche se al ginocchio sinistro: era metà agosto, tornò tra i convocati il 21 settembre contro l'Empoli.