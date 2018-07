Inter, difesa a 4 e Icardi-Martinez separati

L'annunciata difesa a 3 al momento rimane nel cassetto, è quello che fanno pensare le ultime sedute di allenamento alla Pinetina, sempre con la solita difesa a 4 in campo. Luciano Spalletti probabilmente aspetta il ritorno di Joao Miranda dalle vacanze per costruire il nuovo muro difensivo che ha in testa, con Skriniar e il nuovo acquisto De Vrij che continua il suo inserimento nel ritiro di Appiano Gentile.



Dopo il positivo test di Lugano e il bel 3-0 con cui l’Inter ha ripreso le operazioni a Sion nella seconda uscita stagionale, non dovrebbero esserci grandi novità tattiche ma l'attesa, oltre che per il Ninja Nainggolan che cerca il suo primo gol nerazzurro, non può che essere tutta per Lautaro Martinez. Il Toro. dopo aver timbrato la prima rete della stagione interista. è chiamato a confermare quello che di buono ha fatto vedere al suo esordio: movimenti, tecnica, forza atletica e un gran fiuto per il gol.



Contro il Sion potrebbe anche rivedersi Mauro Icardi: dopo i primi giorni soft, il capitano nerazzurro è tornato stabilmente in gruppo con i compagni, ora bisogna vedere come lo gestirà Spalletti che vuole prima di tutto evitare che si ripresenti quel problema fastidioso al tendine rotuleo che ha creato non poche difficoltà a Maurito per tutta l’ultima stagione. Difficile, invece, almeno per ora, vedere il bomber di Rosario insieme a Lautaro: negli ultimi allenamenti i due argentini compagni di camera sono stati sempre schierati in squadre opposte: ci vorrà tempo per vederli in campo insieme così come per la nuova a difesa a 3, tutta da costruire.