Inter-Deulofeu, il Barcellona vuole l'opzione per Skriniar

L'Inter sta provando ad avvicinarsi a due obiettivi in queste ore: Deulofeu vuole vestire la maglia nerazzurra, ma ora c'è da convincere il Barcellona che si aspetta 15 milioni di euro per iniziare a rientrare dal maxi investimento su Coutinho.



L'ipotesi del prestito con diritto di riscatto potrebbe esserci ma è molto rischiosa visto che i blaugrana per questa formula di favore in cambio chiedono all'Inter una sorta di opzione su Milan Skriniar, già seguito dal Manchester City. Le diplomazie sono al lavoro anche perchè Deulofeu ha capito di essere il piano B del Napoli e dunque ha dato priorità al suo ritorno a Milano.



Nelle prossime ore, intanto, Sabatini a Nanchino aspetta di capire se ci sarà il sì al prestito di Ramires per rinforzare il centrocampo lasciando aperta la questione legata al centrale con il nome dell'ex romanista di Yanga Mbiwa del Lione che comincia a scaldarsi.