Inter, De Vrij: "Spalletti? Quello che ci ha detto sarà utile"

Poteva essere una settimana diversa per Stefan de Vrij e per tutta l'Inter. Segnare un gol alla seconda partita stagionale era il modo migliore per entrare nel cuore dei tifosi e accelerare l'inserimento nella nuova squadra, ma la rimonta del Torino ha cancellato quella gioia. San Siro ha fischiato, serve una vittoria col Bologna per far tornare l'entusiasmo.



"Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima partita - ha detto il difensore a Sky -, le prime due non sono andate bene ma ormai è il passato. Dobbiamo ripartire subito da Bologna, rimaniamo fiduciosi: dobbiamo esserlo per vincere. Sappiamo che dobbiamo iniziare a farlo da sabato. Spalletti? Quello che ha detto sarà molto utile. Per me non ci sono problemi a giocare a tre o a quattro in difesa".