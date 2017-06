Inter, De Boer: "Stiamo migliorando ma serve tempo"

Un punto in due partite ma niente paura, Frank De Boer rimane ottimista. Il tecnico dell'Inter presenta così la sfida di Pescara: "Molti giocatori sono stati in giro per le nazionali ma hanno anche messo minuti nelle gambe: stiamo meglio fisicamente e mentalmente. Possiamo fare grandi cose ma serve tempo, Roma non è stata costruita in un giorno".



Nessuna anticipazione sulla formazione ma menzione per due giocatori: "Joao Mario sta bene, è un tuttocampista e può giocare sia nel 4-4-2 che nel 4-3-3 e in coppia con Brozovic. Jovetic? Lavora bene, ha l'atteggiamento giusto, credo in lui". Nulla da dire sulle parole critiche di Erkin, tranquillo con chi gli fa notare addirittura un pericolo esonero: "Senza risultati, tutti soffrono. Voglio costruire una squadra che tutti ricorderanno".



Infine, su Celtic-Rangers che lui giocò da protagonista: "Una sfida affascinante, l'Old Firm è uno dei derby più fantastici del mondo".