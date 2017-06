Inter, de Boer: "Primo tempo da buttare, possiamo migliorare"

Nonostante l'ennesima sconfitta, Frank de Boer ammette le difficoltà: “Il problema è la cooperazione con la palla - le parole a Premium Sport -: il primo tempo è da dimenticare, perché non l’abbiamo giocato, mentre nel secondo abbiamo fatto come dovevamo fare. Sono molto deluso della prima frazione, dobbiamo giocare novanta minuti come abbiamo fatto nella ripresa e non ho capito perché non l’abbiamo fatto".



Secondo l'olandese, tuttavia, è ancora possibile migliorare l'Inter: "Dobbiamo giocare la palla meglio: spesso sfruttavamo lo stesso lato, nell’intervallo ero molto nervoso e nella ripresa abbiamo fatto meglio. È solo questo il problema, è una questione di mentalità: dobbiamo essere in campo fin dall’inizio". Poi, sulla mancata stretta di mano con Eder: "È un giocatore che vuole sempre vincere e dare il cento per cento, ma ha giocato molto ultimamente e avevo bisogno di qualcuno di fresco da inserire. Ma non ero scontento di come stava facendo". Inevitabile la domanda su Gabigol: "È un buon giocatore, il suo momento arriverà".



Infine, sul suo futuro: "Io sono felice di essere qui e credo che possiamo cambiare questa situazione: la situazione è difficile, ma vedo che facciamo delle buone cose, solo che le facciamo per spezzoni di gara e non per un’intera gara. Io ho fiducia in questo cambiamento, deve avvenire nella nostra testa: la qualità l’abbiamo, ma da sola non è sufficiente. Se la prestazione di oggi cancella quello detto dalla società nei giorni scorsi? Bisogna chiedere alla società...".