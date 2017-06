Inter, de Boer pensa positivo: "Regalato il primo tempo, ma abbiamo fatto passi avanti"

E' scuro in volto Frank de Boer dopo la sconfitta di Bergamo con l'Atalanta: “Abbiamo regalato il primo tempo, qui sapevamo che sarebbe stato difficile. Non abbiamo fatto bene quando avevamo la palla, nel primo tempo hanno giocato solo loro, nella ripresa abbiamo fatto meglio ma bisognava giocare dall’inizio come nel secondo tempo - ha detto il tecnico olandese - E’ sempre difficile quando si perdono tre partite consecutive ma io ho visto che possiamo migliorare molto e nella ripresa ho avuto questa conferma. Potevamo fare il secondo gol e poi in un momento in cui non eravamo concentrati abbiamo perso la gara".

"Deluso? Per la prima parte di match sì - ammette l'allenatore nerazzurro - abbiamo giocato con paura e non so perché. L’ho detto nell’intervallo e infatti poi nel secondo tempo è stata un’altra partita. Il fallo fischiato a Icardi nello scontro con Berisha? Quando si vivono momenti difficili non si ha neanche la fortuna con gli arbitri. Io dalla panchina avevo visto che Icardi non aveva fatto fallo, anzi è stato spinto dai difensori dell’Atalanta".

"La vittoria contro la Juve ha alzato le aspettative della società? Dopo quella partita abbiamo giocato altre buone partite, come i 70 minuti contro il Cagliari e anche altre gare. La gente dimentica tutto molto rapidamente quando i risultati non sono buoni ma per me abbiamo fatto dei passi avanti, chiaramente quando i risultati non arrivano è sempre difficile. Ci serve una vittoria per la nostra fiducia. Abbiamo grandi giocatori nello spogliatoio ma ne posso schierare solo 11. Abbiamo una rosa ampia e io schiero sempre la formazione pensando sia la migliore per vincere”.

Gasperini: “All’Inter critiche pesanti nei miei confronti"

E' molto soddisfatto Giampiero Gasperini, ex dal dente avvelenato, dopo il successo contro l'Inter: “Il momento di de Boer simile al mio all’Inter? Sono due storie completamente diverse. Io ho fatto solo tre partite di campionato, una di coppa e la mia storia all’Inter è finita lì. Si può dire che non è neanche iniziata. E’ comunque una cosa di 5 anni fa, fu pesante perché nei miei confronti ci fu una critica fortissima, quasi un rifiuto per la difesa a tre. E’ passato molto tempo, nel frattempo la Juve ha vinto 5 scudetti con la difesa a tre e probabilmente vincerà anche il sesto: sono cambiate un po’ le situazioni. A Milano ho trovato un ambiente molto fermo sulle proprie idee. Mi dispiace per i colleghi che vivono situazioni difficili, io la stavo vivendo un mese fa, so cosa vuol dire ma so benissimo che nel calcio può cambiare tutto in poco tempo. Io glielo auguro di tutto cuore, per me de Boer è stato un idolo da giocatore, ha rappresentato la scuola del calcio olandese e spero che possa superare questo momento”